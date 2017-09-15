На главном корпусе УГНТУ установлена мемориальная доска Владимиру Комарову Фото: Олег Яровиков





















На главном корпусе УГНТУ установлена мемориальная доска Владимиру Комарову Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

15 сентября на крыльце главного корпуса Уфимского государственного нефтяного технического университета прошёл митинг, посвящённый открытию мемориальной доски, установленной в честь летчика-космонавта Владимира Комарова. В нем приняли участие студенты, преподаватели, школьники, многочисленные гости.

«Символично, что это мероприятие приурочено к 90-летию космонавта и 50-летию со дня его трагической гибели, — подчеркнул в своём выступлении Герой России, лётчик-космонавт Сергей Ревин. -

Приближается ещё одна дата — 60 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли. А сегодня действует орбитальная космическая станция, на повестке дня проект освоения Луны». Он призвал молодёжь активно заниматься техническими науками, чтобы внести свой вклад в развитие космической отрасли.

«Его жизнь и судьба — пример достойного служения человечеству и космосу», — сказала заместитель председателя Госсобрания Башкортостана Юмабика Ильясова и рассказала о тесных связях Владимира Комарова с республикой и ее столицей.

Заместитель главы администрации Уфы Сынтимир Баязитов напомнил молодым о славных традициях, которые нужно сохранять и поддерживать.

Председатель Общественной Палаты Башкортостана Ольга Панчихина, рассказала о том, как в Уфе хранят память о герое-космонавте, а первый заместитель председателя республиканского отделения Всероссийского общества ДОСААФ Сергей Воробьёв отметил, что главным качеством Владимира Комарова было «умение служить своей Родине».

Ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин подчеркнул символичность происходящего, ведь мемориальная доска установлена на перекрестке улиц Комарова и Космонавтов. Он отметил, что в музее университета есть экспозиция, посвящённая Комарову, посетившему вуз в 1964 году. А в ближайшее время будет появится аудитория, носящая его имя.

Присутствующие почтили память Дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта СССР Владимира Комарова минутой молчания. Студентка вуза Кристина Першукова исполнила песню Александры Пахмутовой «Нежность».

Почётное право открытия мемориальной доски было предоставлено внуку космонавта и его полному тёзке Владимиру Михайловичу Комарову и Юмабике Салахетдиновне Ильясовой.

Участники церемонии возложили цветы к мемориалу.