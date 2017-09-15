В Уфе в клинике БГМУ проводит операции интернациональная бригада врачей Фото: БГМУ

В Уфе в клинике БГМУ проводит операции интернациональная бригада врачей Фото: БГМУ

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе в клинике Башкирского государственного медицинского университета проводит операции интернациональная бригада врачей.

«В этом году на повышение профессионального уровня Башгосмедуниверситет получил заявку от Республики Таджикистан. В настоящий момент иностранные врачи участвуют в оперативных вмешательствах с ведущими хирургами университетской клиники, — рассказал ректор, член-корреспондент РАН Валентин Павлов. — Сегодня студенты-практиканты и наши зарубежные коллеги совместно провели лапароскопическую операцию».

В интернациональную бригаду вошли заведующий отделением урологии Адель Измайлов, заведующий урологическим отделением лечебно-диагностического центра Таджикистана Хайраддин Ризоев, врач Муслухуддин Замуддинов, ассистировал студент Сычуаньского университета Лю Ян.

«В 2013 году закончил ординатуру, проходил ее в клинике БГМУ и сегодня уже совместно со своими коллегами из Таджикистана приехал на повышение квалификации, — поделился выпускник Башгомедуниверситета, врач-уролог из Таджикистана Муслухуддин Замуддинов. — Мы участвуем в малоинвазивных операциях и надеемся, что благодаря обучению у наших коллег мы будем проводить подобные операции у себя на родине».

БГМУ активно принимает иностранных студентов на производственную практику.

«За минувшее лето в университетской клинике производственную практику прошли 30 студентов Наньчанского университета, медицинского факультета Маннгейм, Дрезденского университета, Факультета медицины и хирургии Университета Вероны и ряда других зарубежных университетов, — пояснил начальник отдела международных связей Науфаль Загидуллин. — Сейчас практику проходят два студента Сычуаньского университета, на следующей неделе к ним присоединятся 10 студентов Дзянси, это университет традиционной китайской медицины.

В программу практики входит отработка практических навыков на симуляционном оборудовании, участие в мастер-классах ведущих врачей клиники БГМУ, многие студенты ассистируют на операциях.