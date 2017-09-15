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15 сентября Пятница

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Известный писатель Захар Прилепин приехал в Уфу

КУЛЬТУРА

Известный писатель Захар Прилепин приехал в Уфу

Фото: ГТРК «Башкортостан»

Известный писатель Захар Прилепин приехал в Уфу

Фото: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфу приехал известный писатель, публицист, общественный деятель и музыкант Захар Прилепин. Сегодня днем он побывал в студии радиостанции «Маяк». В прямом эфире программы «Говорите, мы вас слушаем!» Захар Прилепин рассказал о своем отношении к современной российской культуре, в частности, высказался о ситуации сложившейся вокруг фильма «Матильда». Писатель отметил, что в Башкортостане он впервые, но хорошо знаком с творчеством и биографией башкирского национального героя Салавата Юлаева. Запись программы «Говорите, мы вас слушаем!» с Захаром Прилепиным доступна на сайте gtrk.tv.

Вечером в Башкирской госфилармонии автор нашумевших произведений «Санькя», «Черная обезьяна», «Патологии», «Обитель» встретится со своими читателями и представит им новую книгу «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы».

Участников встречи с писателем ожидает живой и динамичный формат общения, дискуссии. В новую книгу автора вошли 11 биографий писателей и поэтов Золотого века — от Державина и Давыдова до Чаадаева и Пушкина — умевших держать в руке не только перо, но и оружие. Они сражались на Бородинском поле в 1812 году и вступали победителями в Париж, подавляли пугачевский бунт и восстание в Польше, аннексировали Финляндию, воевали со Швецией, ехали служить на Кавказ. Начало творческой встречи в 19.00.

Теги: писатель, творческая встреча
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