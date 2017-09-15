Баскетбольный клуб «Уфимец» стартует в Кубке России
Баскетбольный клуб «Уфимец» стартует в Кубке России Фото: сайт БК «Уфимец»
Баскетбольный клуб «Уфимец» стартует в Кубке России Фото: сайт БК «Уфимец»
УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.
15 сентября в Тамбове стартуют игры квалификационного раунда Кубка России сезона 2017/2018 годов.
Баскетбольный клуб «Уфимец» начнет выступление в турнире в группе «Г». Сегодня «горожане» встречаются с магнитогорским «Динамо».
Начало трансляции в 17.00 по уфимскому времени.
16 сентября уфимцы сыграют с клубом «Тамбов», а 17 сентября — с БК «Самара-2».