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15 сентября Пятница

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Баскетбольный клуб «Уфимец» стартует в Кубке России

СПОРТ

Баскетбольный клуб «Уфимец» стартует в Кубке России Фото: сайт БК «Уфимец»

Баскетбольный клуб «Уфимец» стартует в Кубке России Фото: сайт БК «Уфимец»

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

15 сентября в Тамбове стартуют игры квалификационного раунда Кубка России сезона 2017/2018 годов.

Баскетбольный клуб «Уфимец» начнет выступление в турнире в группе «Г». Сегодня «горожане» встречаются с магнитогорским «Динамо».

Начало трансляции в 17.00 по уфимскому времени.

16 сентября уфимцы сыграют с клубом «Тамбов», а 17 сентября — с БК «Самара-2».

Теги: баскетбол
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