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Еще 47 жительниц Башкирии получили медали «Материнская слава»

ОБЩЕСТВО

Еще 47 жительниц Башкирии получили медали «Материнская слава» Фото: Олег Яровиков

Еще 47 жительниц Башкирии получили медали «Материнская слава» Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Правительстве Башкортостана вручили медали «Материнская слава» 47 жительницам республики. Церемонию провел заместитель премьер-министра Салават Сагитов. Поздравляя многодетных женщин, вице-премьер сообщил, что на рассмотрение главы республики внесены предложения по поддержке многодетных семей. «Предложили увеличить дотации и субсидии, которые выделяются на региональном уровне. Надеюсь, в ближайшее время финансовый блок рассмотрит документ, и он будет утвержден. Это будет небольшое дополнение в воспитании детей. Мы вам очень благодарны», — сказал Салават Сагитов.

Медаль «Материнская слава» вручается в республике с 1998 года. С момента учреждения награды ее обладательницами стали более семи тысяч женщин. Государственная награда присуждается многодетным матерям, ответственно воспитывающим пятерых и более детей.

Теги: Материнская слава, награда, дотации
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