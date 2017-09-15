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15 сентября Пятница

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В Уфимском издательстве «Инеш» вышло три книги мировых классиков на башкирском языке

ОБЩЕСТВО

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В уфимском издательстве «Инеш» в этом году изданы три сборника из серии мировой литературы на башкирском языке. Это переводы Эдгара По, Проспера Мериме, Герберта Уэллса. В сборники входят самые популярные произведения авторов. Тираж каждой книги 10 тысяч экземпляров.

«У нас есть большая программа по переводам на башкирский язык мировой классики для детей и подростков. Мы уже 15 книжек выпустили. В этом году пока изыскиваем средства на дальнейшие издания. Программа эта очень обширная и этим никто в республике кроме нас не занимается», — отметил руководитель «Инеша» Алексей Фенин.

Издательство специализируется на выпуске различной литературы, как на художественной, так и на научных пособиях. В прошлом году удалось реализовать успешный проект совместно с БГПУ имени М. Акмуллы. Издательство выпустило пособие по новой методики преподавания башкирского языка в школах республики. Это был пилотный проект, апробация.

Теперь у издательства появляются новые возможности для дальнейшей реализации подобных проектов. Накануне Рустэм Хамитов учредил гранты Главы республики по сохранению государственных языков. Они будут направлены на поддержку проектов по сохранению, пропаганде и развитию государственных языков РБ и языков народов республики. Гранты будут ежегодными. Это только одна из мер господдержки, предусмотренных Указом главы республики по сохранению родного языка народов, проживающих на территории Башкирии.

Теги: издательское дело
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