Жительница Башкирии нашла во дворе «волкообразного» паука

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УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Жительница города Сибая нашла у себя во дворе огромного паука. «Нашла паука. Тарантул? Может быть, отнести его куда-нибудь?» — написала она в соцсети, разместив пост с фотографиями своей необычной находки.

Пользователи откликнулись на пост и написали множество комментариев. В одном из них говорится: «Это безвредный паучок. Он из семейства «Волкообразные». В период размножения самки носят маленьких паучков на спине, пока те не вырастут. У нас тоже был такой недавно, и я про него прочитал много, очень интересно. В основном они обитают в полях, в районе Култубана таких много».