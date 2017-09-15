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В Башкирии в педагогическом университете имени М.Акмуллы разработана и внедрена методика проведения онлайн-лекций

ОБЩЕСТВО

В Башкирии в педагогическом университете имени М.Акмуллы разработана и внедрена методика проведения онлайн-лекций

Фото: пресс-центр БГПУ имени М.Акмуллы

В Башкирии в педагогическом университете имени М.Акмуллы разработана и внедрена методика проведения онлайн-лекций

Фото: пресс-центр БГПУ имени М.Акмуллы

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирском государственном педагогическом университете имени М. Акмуллы разработана и внедрена методика проведения онлайн-лекций. Первую лекцию по отечественной истории для всех первокурсников (более тысячи человек) в новом формате провел доктор исторических наук, профессор Марат Янборисов.

«Существенным образом трансформировалась форма работы со студентами, в том числе и виртуальными, присутствующими удаленно, — отметили в пресс-центре вуза. — Это потребовало серьезной работы над формированием сетевой инфраструктуры вуза, информационно-аппаратно-технического обеспечения данных процессов с целью охвата всей студенческой аудитории. Были подготовлены специальные мультимедийные аудитории, позволяющие реализовать данный процесс наиболее комфортно для студентов».

Одна из особенностей таких лекций — возможность их просмотра и прослушивания студентом в режиме онлайн в любом месте и в любое время. Для этого нужен гаджет. В то же время сохраняется обратная связь с преподавателем: студенты могут задавать вопросы по ходу лекции.

В БГПУ убеждены, что онлайн-лекции повышают восприимчивость к новому материалу, внимательность в получении информации, что формирует у студента устойчивую логическую связь с преподавателем. Форматы онлайн-лекций могут быть разными: вводная, установочная, обзорная, проблемная лекции. Все они будут постепенно отрабатываться. Первый срез показал свою эффективность, уже получены первые отзывы и вопросы. Студенты положительно отнеслись к тому, что новый формат позволяет быть участником лекции в любом месте.

По словам первокурсника института исторического и правового образования Данилы Городскова, онлайн-лекции нужны современному студенту, поскольку молодые люди приобщены к электронному сообществу и данный вариант лекции более удобен для них.

Введение такой формы работы позволяет высвободить большое количество лекционной аудиторной нагрузки преподавателя, которая может быть трансформирована в иные контактные формы работы. А это, в свою очередь, позволяет студентам совершенствовать профессиональные компетенции будущего педагога.

Тем не менее личный контакт студентов с преподавателем также необходим, поэтому для полного усвоения базовой программы прорабатываются другие интересные формы практического характера.

Теги: образование, БГПУ имени М.Акмуллы
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