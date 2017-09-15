В Курултае башкир предлагают поддержать башкирский язык с помощью интернет-технологий

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Исполком Всемирного курултая башкир (ВКБ) подготовил план мероприятий по сохранению и изучению башкирского языка. В частности, в организации формируют собственную программу по поддержке и развитию башкирского языка, при составлении которой учтены пожелания и предложения общественности.

Как отметил председатель исполкома ВКБ Амир Ишемгулов, большинство пунктов этого документа вошли в проект государственной программы о мерах по развитию государственных языков Башкортостана и языков народов республики. В соответствии с Указом Главы РБ Рустэма Хамитова Правительству РБ поручено до 1 февраля 2018 года разработать и утвердить госпрограмму с подпрограммами «Башкирский язык», «Русский язык» и «Родные языки».

Проект программы Всемирного курултая башкир находится в открытом доступе по ссылке kurultay-ufa.ru. Желающие еще могут внести в него свои собственные пожелания и предложения по адресу электронной почты: kurultay-ufa@mail.ru или по телефону: 8 (347) 246-32-47.

В курултае башкир пояснили, что основная задача этой программы — это защита и сохранение государственных — русского и башкирского языков Башкортостана. Документ предполагает принятие ряда законодательных актов по поддержке государственных языков, в том числе башкирского языка, развитие национального образования, информационных технологий, искусства и культуры, молодежной политики, религии и СМИ. Также он предусматривает защиту интересов башкир, проживающих вне региона.

В программе есть интересные предложения для Института истории, языка и литературы УНЦ РАН в области информационных технологий. Среди них такие проекты, как разработка системы автоматической коррекции башкирских текстов, создание электронного речевого корпуса башкирского языка в интернете, создание топонимии башкирского языка в геоинформационных технологиях, создание электронных словарей для мобильных телефонов, разработка мобильного приложения для обучения башкирскому языку через смартфоны, планшеты, компьютеры.