В Башкирии Прокуратура заблокировала 37 интернет-сайтов

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Прокуратура Башкортостана в судебном порядке обязала заблокировать 37 сайтов. На этих порталах предлагались услуги по незаконной миграции, пояснили в ведомстве.

Всего органы прокуратуры республики в ходе мониторинга интернета выявили 122 сайта о предоставлении услуг по содействию незаконной миграции.

В Альшеевском районе обнаружена группа в социальной сети, где за денежное вознаграждение предлагалось заключение фиктивного брака с мигрантами для последующего получения ими российского гражданства в упрощенном порядке.

Прокуратура Бурзянского района установила восемь интернет-ресурсов, предлагавших фиктивную регистрацию иностранцев по месту жительства или приобретение российских паспортов.

Прокуратура Уфы выявила веб-страницу, на которой рекламировались услуги по регистрации иностранных граждан в «резиновых» квартирах Уфы и Чишмах. Стоимость оформления документов составляла от 10 тысяч до 15 тысяч рублей.

Органы прокуратуры республики в судебном порядке потребовали признать размещенную на 122 сайтах информацию запрещенной к распространению и ограничить к ней доступ.