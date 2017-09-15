Игра: Хорошо ли вы разбираетесь в языках, на которых говорят в Башкирии? Фото: Олег Яровиков Игра: Хорошо ли вы разбираетесь в языках, на которых говорят в Башкирии? Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В нашей республике говорят на разных языках: не только русском, башкирском и татарском, но и чувашском, марийском, мордовском, удмуртском, украинском, белорусском, латышском и даже немецком. Мы предлагаем вам сыграть в игру и определить, какие известные строчки мы написали на этих языках.

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Напомним, глава региона Рустэм Хамитов подписал Указ о мерах по развитию государственных языков и языков народов республики. Документ гарантирует равные права на сохранение родного языка народов республики и создание условий для их изучения.