Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.77 ↑

EUR 68.69 ↑

15 сентября Пятница

Уфа   °

Игра: Хорошо ли вы разбираетесь в языках, на которых говорят в Башкирии?

ОБЩЕСТВО

Игра: Хорошо ли вы разбираетесь в языках, на которых говорят в Башкирии? Фото: Олег Яровиков

Игра: Хорошо ли вы разбираетесь в языках, на которых говорят в Башкирии? Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В нашей республике говорят на разных языках: не только русском, башкирском и татарском, но и чувашском, марийском, мордовском, удмуртском, украинском, белорусском, латышском и даже немецком. Мы предлагаем вам сыграть в игру и определить, какие известные строчки мы написали на этих языках.

НАЧАТЬ ИГРУ.

Напомним, глава региона Рустэм Хамитов подписал Указ о мерах по развитию государственных языков и языков народов республики. Документ гарантирует равные права на сохранение родного языка народов республики и создание условий для их изучения.

Теги: языки народов РБ, Глава РБ
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Новости партнеров
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть