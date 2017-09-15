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15 сентября Пятница

Уфа   °

Представители уфимской школы дзюдо поборются за медали чемпионата России

СПОРТ

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

16 сентября в Нальчике (Кабардино-Балкария) стартует чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин. Выяснять отношения на татами будут свыше 900 спортсменов.

Башкирию на турнире представляют воспитанники уфимской спортивной школы №14 Иса Исаев, Арам Арутюнян, Аслан Ахмаев и Алим Шагенов. Их наставники Олег Назаров и Денис Буяк.

«Мы понимаем, что слабых соперников на чемпионате страны не будет. Здесь будут представлены сильнейшие школы. За награды и попадание в состав национальной сборной будут бороться не только молодые и перспективные дзюдоисты, но уже титулованные спортсмены страны. Уверен, ребята продемонстрируют свое мастерство, выложатся по максимуму, и достойно представят свой регион», -

сказал директор спортшколы Роберт Исмагилов.

Он также сообщил, что спортсмены проделали серьезную работу по подготовке к чемпионату. Участвовали в тренировочных сборах в Уфе, а также в Казани под руководством главного тренера сборной России Энцио Гамбы, — сообщает пресс-службы Минспорта РБ.

Нальчик примет чемпионат России второй раз в новой истории. Сильнейшие дзюдоисты страны и сборные федеральных округов будут бороться за награды основного турнира Федерации дзюдо России. Турнир по традиции включит в себя личные и командные состязания и продлится четыре дня — с 16 по 19 сентября. Соревнования определят сильнейших спортсменов страны в шестнадцати категориях, а также сильнейшую региональную сборную. Отметим, что именно в столице Кадардино-Балкарской Республики находится одна из лучших борцовских спортшкол страны. Первое «золото» Олимпиады-2016 завоевал уроженец города Баксан Беслан Мудранов.

Теги: дзюдо, чемпионат рф
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