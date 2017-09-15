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В Уфе на одной площадке дискутируют учёные и инженеры с мировым именем и молодые исследователи

ОБЩЕСТВО

В Уфе на одной площадке дискутируют учёные и инженеры с мировым именем и молодые исследователи Фото: Олег Яровиков

В Уфе на одной площадке дискутируют учёные и инженеры с мировым именем и молодые исследователи Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Учёные и инженеры с мировым именем, их молодые коллеги из ведущих исследовательских центров, университетов России и зарубежья приехали в Уфу для участия в 41-й Междисциплинарной школе-конференции «Информационные технологии и системы» (ИТиС 2017). Научное событие, организованное Институтом проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН, проходит в Башкирском государственном университете имени М. Акмуллы впервые. В научных сессиях мероприятия участвуют порядка 150 человек.

Программу составляют пять тематических платформ: «Науки о данных», «Активные и адаптивные сенсоры», «Телекоммуникации: кодирование и протоколы», «Математика и физика сложных систем», «Биоинформатика» и сессия «Информационные технологии в промышленности, фундаментальных исследованиях и образовании». Всего в рамках школы-конференции запланировано 13 пленарных лекций ведущих мировых ученых и представителей индустрии, а также состоятся индустриальная сессия «Цифровая экономика: как большие данные могут помочь промышленности России?» и вечерняя панельная дискуссия «Нарушенная коммуникация: почему журналисты и учёные в России не могут найти общий язык?». В ходе устных и постерных сессий на конференции ИТиС будет представлено более 100 научных докладов.

Проведение мероприятия такого уровня еще выше поднимет авторитет математической школы республики, считают в БГПУ.

Актуальность и необходимость этой школы отмечают молодые участники. Они перенимают опыт, учатся, обмениваются идеями. ИТиС для них — это своего рода уникальная «тренировочная площадка», где в результате общения с учёными мирового уровня молодые исследователи выстраивают траекторию своего дальнейшего пути в науке.

Еще одно значительное событие в рамках нынешнего форума — подписание соглашения между Институтом проблем передачи информации Российской академии наук, Институтом математики с вычислительным центром Уфимского научного центра Российской академии наук и Советом ректоров вузов Башкортостана. Подписание состоится на базе БГПУ.

Проводить ИТиС в формате выездной конференции — традиция мероприятия, которая ежегодно поддерживается организаторами.

Теги: конференции, БГПУ имени М. Акмуллы
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