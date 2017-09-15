Жители Башкирии могут рассказать о перспективах развития своего населенного пункта на специальном портале
Жители Башкирии могут рассказать о перспективах развития своего населенного пункта на специальном портале Фото: Олег Яровиков
Жители Башкирии могут рассказать о перспективах развития своего населенного пункта на специальном портале Фото: Олег Яровиков
УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.
Портал «Новости России» и редакция журнала «Экономическая политика России» формируют в интернете Стратегический план концептуальных предложений субъектов РФ по укреплению взаимодействия всех уровней власти Российской Федерации с целью повышения уровня жизни граждан.
Целями данного бесплатного ресурса являются:
— информационное содействие региональным и муниципальным органам исполнительной власти в деле концентрации ресурсов и усилий на решении проблем граждан;
— обеспечение новых возможностей для реализации инициатив рядовых жителей регионов России;
— выработка дополнительных мер в вопросах, как строить работу органов местного самоуправления по активному привлечению граждан в решение проблем городов, сёл, посёлков;
— выявление тенденций, насколько полно учитываются мнения людей, их конструктивные предложения.
Добавить конструктивные предложения можно, зарегистрировавшись здесь.
Перспективные проекты региональных и муниципальных органов власти актуализируются в разделе «О России и регионах».
На портале предполагается освещение деятельности органов власти субъектов РФ по формированию комфортной городской среды, так как обустраивать придомовые территории, парки, общественные пространства необходимо с учетом мнения граждан, которые проживают на этих территориях, считают организаторы проекта.
Жители муниципальных образований субъектов РФ могут написать о запланированных или уже реализуемых проектах, связанных с перспективами развития своего населенного пункта, в специальном блоке на странице «ВКонтакте».