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Жители Башкирии могут рассказать о перспективах развития своего населенного пункта на специальном портале

ОБЩЕСТВО

Жители Башкирии могут рассказать о перспективах развития своего населенного пункта на специальном портале Фото: Олег Яровиков

Жители Башкирии могут рассказать о перспективах развития своего населенного пункта на специальном портале Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Портал «Новости России» и редакция журнала «Экономическая политика России» формируют в интернете Стратегический план концептуальных предложений субъектов РФ по укреплению взаимодействия всех уровней власти Российской Федерации с целью повышения уровня жизни граждан.

Целями данного бесплатного ресурса являются:

— информационное содействие региональным и муниципальным органам исполнительной власти в деле концентрации ресурсов и усилий на решении проблем граждан;

— обеспечение новых возможностей для реализации инициатив рядовых жителей регионов России;

— выработка дополнительных мер в вопросах, как строить работу органов местного самоуправления по активному привлечению граждан в решение проблем городов, сёл, посёлков;

— выявление тенденций, насколько полно учитываются мнения людей, их конструктивные предложения.

Добавить конструктивные предложения можно, зарегистрировавшись здесь.

Перспективные проекты региональных и муниципальных органов власти актуализируются в разделе «О России и регионах».

На портале предполагается освещение деятельности органов власти субъектов РФ по формированию комфортной городской среды, так как обустраивать придомовые территории, парки, общественные пространства необходимо с учетом мнения граждан, которые проживают на этих территориях, считают организаторы проекта.

Жители муниципальных образований субъектов РФ могут написать о запланированных или уже реализуемых проектах, связанных с перспективами развития своего населенного пункта, в специальном блоке на странице «ВКонтакте».

Теги: благоустройство, инициативы граждан
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