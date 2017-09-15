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МегаФон и Рима Баталова передали воспитанникам коррекционных школ спортивный инвентарь

на правах рекламы
ОБЩЕСТВО

МегаФон и Рима Баталова передали воспитанникам коррекционных школ спортивный инвентарь

Фото: компания «МегаФон»

МегаФон и Рима Баталова передали воспитанникам коррекционных школ спортивный инвентарь

Фото: компания «МегаФон»

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

Фонд Римы Баталовой «Молодость нации» совместно с компанией «МегаФон» передали комплекты для занятий спортом ребятам, обучающимся в специализированных школах.

Проект «Воспитать чемпиона», реализуемый с 2014 года, направлен на социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья и развитие детско-юношеского спорта в Башкортостане. Ранее в рамках этой программы тренажеры и инвентарь получили уже 15 школ-интернатов в разных районах республики. Это оборудование сегодня активно используют более трех тысяч детей с инвалидностью.

«Вместе с Римой Баталовой мы помогаем воспитанникам коррекционных школ республики активнее приобщаться к спорту. Сегодня мы передали очередную партию оборудования в интернаты в Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае, Воскресенской коррекционной школе. Следующие этапы проекта – вручение спортивного инвентаря еще трем школам, проведение спортивного фестиваля и награждение тех, кто демонстрирует лучшие результаты, сертификатами на получение спортивного инвентаря для тренировок по итогам года», — прокомментировал директор отделения по Республике Башкортостан компании «МегаФон» Дамир Байгильдин.

«Благодаря такой поддержке дети достигают больших результатов в спорте. Они осознают высокий уровень внимания и ответственности. Это вдохновляет их на занятия, поддерживает соревновательный дух и создает мотивацию к победам. Таким образом мы помогаем тренерам воспитывать новых чемпионов», — сказала Рима Баталова.

Теги: мегафон, молодость нации
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