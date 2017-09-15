В Салавате «УГНТУ-ВНЗМ» встретится со ставропольской командой «Динамо-Виктор» Фото: УГНТУ - ВНЗМ В Салавате «УГНТУ-ВНЗМ» встретится со ставропольской командой «Динамо-Виктор» Фото: УГНТУ - ВНЗМ

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Уфимский гандбольный клуб «УГНТУ-ВНЗМ» проведет первый в этом сезоне домашний матч в Салавате 16 сентября. Уфимцы встретятся со ставропольской командой «Динамо-Виктор». «Соперник прошлый сезон закончил на четвертом месте. История встреч со ставропольцами насчитывает четыре матча за два прошедших сезона, из них одна ничья и три поражения. Оптимизм внушает прошедший предсезонный турнир, где наша команда сумела обыграть «Динамо-Виктор», — сообщили в пресс-службе клуба.

«УГНТУ-ВНЗМ» начал сезон с победы в гостях в Астрахани. «Динамо-Виктор» имеет в активе одно поражение от «Чеховских медведей» и одну победу в Перми.