Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.77 ↑

EUR 68.69 ↑

15 сентября Пятница

Уфа   °

Жители Башкирии смогут наблюдать соединение Меркурия и Марса

ОБЩЕСТВО

Жители Башкирии смогут наблюдать соединение Меркурия и Марса Фото: Уфимский планетарий

Жители Башкирии смогут наблюдать соединение Меркурия и Марса Фото: Уфимский планетарий

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Меркурий пройдет всего в 0,05 градуса севернее Марса 16 сентября в 23.23 по уфимскому времени . Но в это время планеты будут у нас под горизонтом. Несмотря на это, тесное сближение Меркурия и Марса жители Башкирии смогут увидеть на утреннем небе перед рассветом 17 сентября. Поскольку Меркурий довольно быстро перемещается по небу, он уже будет виден южнее Марса, сообщили в Уфимском планетарии.

Меркурий выглядит более ярким, его звездная величина m= -0.7*. Марс выглядит как желтоватая звездочка +1.8 звездной величины, т.е. слабее Меркурия по яркости. Также недалеко друг от друга планеты будут видны вблизи даты сближения, но если до 16 сентября Меркурий будет виден выше Марса, то после 16-го – ниже. Планеты восходят после 5 часов утра, примерно за полтора часа до восхода Солнца, так что видны перед рассветом непродолжительное время. Они будут находиться на востоке в созвездии Льва. Выше и немного правее этой пары планет будет виден Регул (m= +1.4) – главная звезда созвездия Льва. А ещё выше расположится яркая Венера (m= -4.0), а над нею узкий серпик «стареющей» Луны.

Теги: уфимский планетарий, соединение Марса и Меркурия
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Новости партнеров
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть