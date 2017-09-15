Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.77 ↑

EUR 68.69 ↑

15 сентября Пятница

Уфа   °

Стало известно, какие дороги Уфы перекроют к «Уфимскому международному марафону»

ОБЩЕСТВО

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфе в третий раз пройдет «Уфимский международный марафон». Ожидается, что в нем примут участие около 5 тысяч спортсменов из 15 стран и 180 городов мира. Для обеспечения безопасности дорожного движения во время подготовки и проведения мероприятия в столице республики будет временно перекрыто движение транспорта.

В мэрии рассказали, какие дороги Уфы будут перекрыты.

Так, 16 сентября 2017 с 20.00 до 24.00 часов и 17 сентября 2017 года с 00.00 до 16.00 часов движение транспорта будет перекрыто по маршруту: ул. З. Валиди от пересечения с ул. Театральная до пересечения с ул. К.Маркса.

17 сентября 2017 года с 06.00 до 15.00 часов движение транспорта будет перекрыто по маршруту: ул. К. Маркса от пересечения с ул. З.Валиди до пересечения с ул. Тукаева.

17 сентября 2017 года с 07.00 до 15.00 часов движение перекрыто по маршруту:

ул. З.Валиди от пересечения с ул. Театральная до пересечения с ул. Гафури;

ул. Гафури от пересечения с ул. З.Валиди до пересечения с ул. Пушкина;

ул. Пушкина от пересечения с ул. Гафури до пересечения с ул. Ленина;

ул. К.Маркса от пересечения с ул. Пушкина до пересечения с ул. Б. Домашникова;

ул. Ленина от пересечения с ул. Краснодонская до пересечения с ул. Пушкина;

ул. Краснодонская от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Цюрупы;

ул. Цюрупы от пересечения с ул. Краснодонская до пересечения с ул. Революционная;

ул. Революционная от пересечения с ул. Цюрупы до пересечения с ул. М.Карима;

ул. М.Карима от пересечения с ул. Революционная до пересечения с ул. Чернышевского;

ул. Чернышевского от пересечения с ул. М.Карима до пересечения с ул. Ленина;

ул. Достоевского от пересечения с ул. Крупской до пересечения с ул. К.Маркса;

по ул. Крупской от пересечения с ул. Достоевского до пересечения с ул. Кирова;

ул. Кирова от пересечения с ул. Крупской до пересечения с ул. Ленина;

ул. Театральная от пересечения с ул. Пушкина до пересечения с ул. З.Валиди.

Автовладельцев попросили заблаговременно планировать маршрут движения.

Теги: уфимский марафон, перекрытие дорог
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Новости партнеров
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть