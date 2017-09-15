Стало известно, какие дороги Уфы перекроют к «Уфимскому международному марафону»

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфе в третий раз пройдет «Уфимский международный марафон». Ожидается, что в нем примут участие около 5 тысяч спортсменов из 15 стран и 180 городов мира. Для обеспечения безопасности дорожного движения во время подготовки и проведения мероприятия в столице республики будет временно перекрыто движение транспорта.

В мэрии рассказали, какие дороги Уфы будут перекрыты.

Так, 16 сентября 2017 с 20.00 до 24.00 часов и 17 сентября 2017 года с 00.00 до 16.00 часов движение транспорта будет перекрыто по маршруту: ул. З. Валиди от пересечения с ул. Театральная до пересечения с ул. К.Маркса.

17 сентября 2017 года с 06.00 до 15.00 часов движение транспорта будет перекрыто по маршруту: ул. К. Маркса от пересечения с ул. З.Валиди до пересечения с ул. Тукаева.

17 сентября 2017 года с 07.00 до 15.00 часов движение перекрыто по маршруту:

ул. З.Валиди от пересечения с ул. Театральная до пересечения с ул. Гафури;

ул. Гафури от пересечения с ул. З.Валиди до пересечения с ул. Пушкина;

ул. Пушкина от пересечения с ул. Гафури до пересечения с ул. Ленина;

ул. К.Маркса от пересечения с ул. Пушкина до пересечения с ул. Б. Домашникова;

ул. Ленина от пересечения с ул. Краснодонская до пересечения с ул. Пушкина;

ул. Краснодонская от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Цюрупы;

ул. Цюрупы от пересечения с ул. Краснодонская до пересечения с ул. Революционная;

ул. Революционная от пересечения с ул. Цюрупы до пересечения с ул. М.Карима;

ул. М.Карима от пересечения с ул. Революционная до пересечения с ул. Чернышевского;

ул. Чернышевского от пересечения с ул. М.Карима до пересечения с ул. Ленина;

ул. Достоевского от пересечения с ул. Крупской до пересечения с ул. К.Маркса;

по ул. Крупской от пересечения с ул. Достоевского до пересечения с ул. Кирова;

ул. Кирова от пересечения с ул. Крупской до пересечения с ул. Ленина;

ул. Театральная от пересечения с ул. Пушкина до пересечения с ул. З.Валиди.

Автовладельцев попросили заблаговременно планировать маршрут движения.