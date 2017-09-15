Ветераны из Казани посетили столицу Башкирии

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Столицу Башкортостана с дружеским визитом посетила делегация ветеранов из города Казани. Прочувствовать историю незнакомого города помогают улицы, памятники архитектуры, люди и, конечно же, музей. Посещение музея Уфимского ЮИ МВД России стало частью культурной программы делегации, сообщили в вузе.

Помощник начальника института по работе с ветеранами Альберт Шагимуратов познакомил ветеранов из соседней республики с деятельностью ветеранской организации Уфимского юридического института МВД России, а все таинства, которые хранит музей, открыл гостям его руководитель Дарис Авхадеев. Жаркие диалоги на тему места музея в патриотическом воспитании личного состава несмолкали на протяжении всей экскурсии.

На базе Уфимского ЮИ МВД России неоднократно проходили выездные семинар-совещания ветеранского актива города Уфы, учебных заведений Республики Башкортостан и другие мероприятия. Они-то и вызвали интерес коллег из Казани, которые в составе пятнадцати человек прибыли при поддержке председателя Уфимского Городского Совета ветеранов войны и труда Ришата Файзрахманова. Ветеранам интересно было и историческое наследие, которое хранит в себе Уфимский ЮИ МВД России, территория, богатая памятниками архитектуры ХVI века, прежде всего, это Успенский мужской монастырь, с особым интересом они познавали историю формирования трудовой воспитательной колонии им.А.М.Матросова. Подробно и интересно историю учебного заведения изложил в своем выступлении ветеран института Салават Хакимов.

«Подобные встречи имеют колоссальное значение, поскольку кроме обмена практическим опытом по повышению патриотизма в рядах молодого поколения, укрепляется дух наставничества», – комментирует начальник Уфимского ЮИ МВД России генерал-майор полиции Фаим Мухаметшин.

Завершилась экскурсия возложением цветов к бюсту Александра Матросова.