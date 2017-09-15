Коррекционные школы Стерлитамака, Салавата, Ишимбая получили новое спортивное оборудование

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Коррекционные школы Стерлитамака, Салавата, Ишимбая и с. Воскресенское получили новое спортивное оборудование. Фонд Римы Баталовой «Молодость нации» передал комплекты для занятий спортом ребят обучающихся в специализированных школах в рамках проекта «Воспитать чемпиона».

Программа, реализуемая с 2014 года, направлена на социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья и развитие детско-юношеского спорта в Башкортостане. Ранее тренажеры и инвентарь получили уже 15 школ-интернатов в разных районах республики. Это оборудование сегодня активно используют более трех тысяч детей с инвалидностью, сообщили в фонде.

«Благодаря такой поддержке дети достигают больших результатов в спорте. Они осознают высокий уровень внимания и ответственности. Это вдохновляет их на занятия, поддерживает соревновательный дух и создает мотивацию к победам. Таким образом мы помогаем тренерам воспитывать новых чемпионов», — сказала Рима Баталова.