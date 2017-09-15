В Уфе к предстоящему международному марафону преобразили надпись «Я люблю Уфу»

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Арт-объект «Я люблю Уфу», расположенный на Площади двух фонтанов заиграл красками уфимского международного марафона, сообщает пресс-атташе УММ Светлана Куликова. На сердце композиции теперь изображены легкоатлет, преодолевающий дистанцию, медовые соты, как символ Башкирии, дата проведения забега и ссылка на сайт марафона. Творческую работу выполнила художник-иллюстратор Анастасия Литвинчук.

Напомним, 17 сентября в Уфе пройдет главное беговое событие года, которое объединит около 3500 участников из 40 регионов и 200 городов России, а также порядка 15 стран мира. Легкоатлетам предстоит преодолеть на выбор четыре дистанции 42,2 км, 21,1 км, 10 или 3 км. Маршрут забега пройдет по историческим местам и улицам города со стартом и финишем на стадионе Динамо. Участникам предстоит пробежать по самому живописному маршруту – на пути им встретятся памятник Салавата Юлаева, Площадь двух фонтанов, Конгресс-холл, ледовый дворец «Уфа-Арена».