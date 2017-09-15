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"Октябрьский" выиграл первый матч за бронзу командного чемпионата России по спидвею

СПОРТ

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

Команда СТК "Октябрьский" одержала победу в первом стыковом матче за бронзовые медали командного чемпионата России по спидвею над прошлогодним чемпионом — владивостокским "Востоком" со счетом 48:42. Гонка проходила в Октябрьском на стадионе "Нефтяник" и стала своего рода матч-реваншем за поражение недельной давности в гонке основной части чемпионата (46:47). На сей раз преимущество хозяев было явным, и единственное, о чем можно сожалеть, что задел перед ответной гонкой составил "всего" шесть очков. К сожалению, повлияли на результат наших гонщиков два схода, фальстарт и падение. У Марата Гатиятова, выигравшего два заезда, перед очередным стартом отказал двигатель, а в следующем заезде он совершил фальстарт. У Арслана Файзулина сход произошел в тот момент, когда он находился на второй позиции и атаковал лидера. А в последнем заезде его "подцепило" и он врезался в своего одноклубника Дениса Гизатуллина. К счастью, обошлось без травм, а поскольку происшествие случилось на последнем круге, Гизатуллин получил свои три очка. А вот Файзулин своих потенциальных очков не получил, так как был дисквалифицирован. Поэтому и получился выигрыш с перевесом в шесть очков, хотя могло быть и вдвое, а то и втрое больше.

Результаты октябрьцев. Денис Гизатуллин — 16, Марат Гатиятов — 11, Семен Власов — 10, Арслан Файзулин — 7, Никита Зубарев — 4, Алексей Гузаев — не стартовал ни разу. У Владивостока самый результативный — Сергей Логачев — 11, далее — Павел Лагута — 10, Виталий Котляр и Марк Карион — по 8, Кирилл Хван — 5.

Ответный матч должен состояться 10 октября во Владивостоке. В случае победы или ничьей "Октябрьский" станет бронзовым призером. Если выиграет "Восток", победитель двух стыковых матчей будет определен по суммарному счету двух гонок.

Нетрудно заметить, что за бронзу сражаются команды, занявшие в основной части чемпионата третье и четвертое места. Соответственно, первая и вторая команды борются за золото. Первый стыковой матч состоялся в Балаково. Здесь, в отличие от Октябрьского, хозяева не взяли верх над командой, которая была на более высоком — первом месте. Тольяттинская "Мега-Лада" победила со счетом 53:39, и едва ли что-то сможет помешать ей выиграть домашний матч и вернуться в чемпионы. Как водится, отличились и наши земляки, которых в составе тольяттинской команды трое. Глеб Чугунов набрал 10 очков, Роман Лахбаум — 8, Ренат Гафуров — 5.

Теги: спидвей, мотоспорт
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