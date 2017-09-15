В Уфе ко Дню пожилых пройдет ретро-концерт «Верни мне музыку»

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УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

1 октября в Уфе ко Дню пожилых и ко Дню музыки пройдет ретро-концерт «Верни мне музыку»

Музыкальный спектакль-кабаре составлен из ярких концертных номеров, объединенных общей любовью артистов и зрителей к нестареющим прекрасным мелодиям. В программу концерта вошли популярные как в прошлом, так и сейчас арии и романсы, легендарные песни советской и зарубежной эстрады, хиты современной эстрады.

В этот вечер в кафе-шантан встретятся ведущие оперные солисты Алим Каюмов, Ян Лейше, Айгиз Гизатуллин, известные эстрадные исполнители Руслан Сайфутдинов, Фарида Галискарова, Вадим Закиев, Айгиз Ханов, Сиявуш Шерматов, Полина Кобец, солисты филармонии Фларида Иркина и Олег Шупиков. Участие уличного мим-театра «De Bufo» и танцевального сообщества «MayBe Dance» напомнят об эстрадных концертов советского прошлого, в традициях которых всегда была зрелищность и жанровое разнообразие. Эстрадно-джазовый оркестр под руководством Олега Касимова создаст неповторимую атмосферу спектакля-кабаре.

В программе концерта – популярные романсы и арии, всенародно любимые мелодии А. Бабажаняна, В. Козина, А. Зацепина, Ю. Саульского, Ф. Синатры, песни из репертуара Л. Утесова, К. Шульженко, М .Магомаева, Э. Пиаф. Сюрпризы ждут и любителей современной музыки.

Концерт «Верни мне музыку…» состоится в Конгресс-холле в 18.00.