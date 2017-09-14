Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.66 ↑

EUR 69.09 ↓

14 сентября Четверг

Уфа   °

Вопросы изучения государственных и родных языков нельзя пускать на самотёк – Рустэм Хамитов

ОБЩЕСТВО

Вопросы изучения государственных и родных языков нельзя пускать на самотёк – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Вопросы изучения государственных и родных языков нельзя пускать на самотёк – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

Более 75 процентов учащихся республики добровольно выбрали изучение башкирского государственного языка. Об этом на встрече с руководителями национальных общественных объединений региона сообщил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

– Поручения о добровольном изучении государственных языков и языков народов, населяющих нашу страну, которые сформулированы и подписаны Президентом Российской Федерации, приняты к исполнению, в том числе и в нашей республике, – отметил руководитель республики. – Сегодня, по прошествии первых 10 дней занятий в школах мы имеем определённую статистику. Можем сказать о том, что более 75 процентов учащихся добровольно выбрали изучение башкирского государственного языка. Эта ситуация свидетельствует о достаточно высоком гражданском понимании состояния этой темы в обществе и, таким образом, лишает почвы любые заявления по поводу того, что ситуация с изучением башкирского языка в школах республики ухудшилась.

Вместе с тем Рустэм Хамитов указал на необходимость совершенствования подходов, форм и методов изучения родных и государственных языков.

– Мы все знаем, что достаточно много претензий было в части методик преподавания языка, подходов к его изучению, иной раз не до конца сформулированных конечных целей, которых учащиеся должны достичь в результате обучения государственным языкам, в частности, башкирскому языку, – сказал Глава республики. – Этой темой мы тоже должны заниматься системно, понимая, что такие сложные вопросы нельзя пускать на самотёк.

Эту тему Рустэм Хамитов предложил изучить в рамках Фонда по сохранению и развитию башкирского языка, который будет создан в соответствии с подписанным сегодня Указом.

– Нужно изучить, что дало десятилетие обязательного изучения башкирского языка, какие результаты мы имеем на выходе, владеют ли ребята, выходящие из школы, языком в той мере, в которой нужно владеть. Необходимо понимать отношение общества к этой теме, – отметил Рустэм Хамитов. – Собственно говоря, мы должны ещё раз посмотреть, изучить, понять часть, касающуюся методик обучения, подходов, объёмов, направлений изучения башкирского языка в наших школах. И сделать всё для того, чтобы после школы тот, кто прошёл обучение башкирскому языку либо в форме государственного, либо в форме родного языка, мог соответствовать тем требованиям, которые мы сформулируем.

– Озвученные Вами цифры, что более 75 процентов учащихся добровольно изучают башкирский язык, – это не только дань уважения республикообразующему этносу. Это прежде всего показатель высокой культуры человека, родителей, других национальностей, которые думают о настоящем и будущем, – отметила депутат Государственной Думы, председатель совета Ассамблеи народов Республики Башкортостан Зугура Рахматуллина.

Теги: языковая политика, глава рб
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Новости партнеров
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть