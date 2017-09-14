Вопросы изучения государственных и родных языков нельзя пускать на самотёк – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Вопросы изучения государственных и родных языков нельзя пускать на самотёк – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

Более 75 процентов учащихся республики добровольно выбрали изучение башкирского государственного языка. Об этом на встрече с руководителями национальных общественных объединений региона сообщил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

– Поручения о добровольном изучении государственных языков и языков народов, населяющих нашу страну, которые сформулированы и подписаны Президентом Российской Федерации, приняты к исполнению, в том числе и в нашей республике, – отметил руководитель республики. – Сегодня, по прошествии первых 10 дней занятий в школах мы имеем определённую статистику. Можем сказать о том, что более 75 процентов учащихся добровольно выбрали изучение башкирского государственного языка. Эта ситуация свидетельствует о достаточно высоком гражданском понимании состояния этой темы в обществе и, таким образом, лишает почвы любые заявления по поводу того, что ситуация с изучением башкирского языка в школах республики ухудшилась.

Вместе с тем Рустэм Хамитов указал на необходимость совершенствования подходов, форм и методов изучения родных и государственных языков.

– Мы все знаем, что достаточно много претензий было в части методик преподавания языка, подходов к его изучению, иной раз не до конца сформулированных конечных целей, которых учащиеся должны достичь в результате обучения государственным языкам, в частности, башкирскому языку, – сказал Глава республики. – Этой темой мы тоже должны заниматься системно, понимая, что такие сложные вопросы нельзя пускать на самотёк.

Эту тему Рустэм Хамитов предложил изучить в рамках Фонда по сохранению и развитию башкирского языка, который будет создан в соответствии с подписанным сегодня Указом.

– Нужно изучить, что дало десятилетие обязательного изучения башкирского языка, какие результаты мы имеем на выходе, владеют ли ребята, выходящие из школы, языком в той мере, в которой нужно владеть. Необходимо понимать отношение общества к этой теме, – отметил Рустэм Хамитов. – Собственно говоря, мы должны ещё раз посмотреть, изучить, понять часть, касающуюся методик обучения, подходов, объёмов, направлений изучения башкирского языка в наших школах. И сделать всё для того, чтобы после школы тот, кто прошёл обучение башкирскому языку либо в форме государственного, либо в форме родного языка, мог соответствовать тем требованиям, которые мы сформулируем.

– Озвученные Вами цифры, что более 75 процентов учащихся добровольно изучают башкирский язык, – это не только дань уважения республикообразующему этносу. Это прежде всего показатель высокой культуры человека, родителей, других национальностей, которые думают о настоящем и будущем, – отметила депутат Государственной Думы, председатель совета Ассамблеи народов Республики Башкортостан Зугура Рахматуллина.