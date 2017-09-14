Долго ли продлится сухая и ясная погода в Башкирии: прогноз Фото: автор Долго ли продлится сухая и ясная погода в Башкирии: прогноз Фото: автор

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Погода в Башкирии, которая была в последние дни, как глубокой осенью, уступила место пришедшему из Европейской части России «бабьему лету». Изрядно озябшие за первые холодные дни сентября жители республики сегодня встретили не только солнечный, но и по-летнему теплый день. Воздух в столице прогрелся до 26 градусов.

Насколько задержится в регионе «бабье лето», этот вопрос, пожалуй, сегодня волнует многих. Согласно сведениям сервиса Яндекс-погода, сухая и солнечная погода установится в Башкортостане надолго. В предстоящие выходные можно будет смело наслаждаться теплом, выезды на природу не нарушат никакие осадки. Антициклон над территорией республики понизит вероятность дождей до минимума.

На несколько градусов снизится температура воздуха в начале следующей недели, но это ненадолго. Наслаждаться летом в сентябре можно будет вплоть до следующих выходных.