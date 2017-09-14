В Уфе стартовал третий фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…»

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня в Уфе, в ГКЗ «Башкортостан» стартовал третий фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…». Музыкальный проект проходит во многих городах России и зарубежья, в нашей республике он организован при поддержке главы Башкортостана Рустэма Хамитова.

По традиции участниками концерта Национального симфонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова станут молодые таланты — лауреаты многочисленных международных конкурсов.

Сегодня, 14 сентября публике представят 9-летнюю пианистку из Японии Шио Окуи и 16-летнего скрипача из Швеции с «советскими» корнями Даниэля Лозаковича.

Завтра, 15 сентября состоится встреча с молодым уфимским пианистом Тимофеем Владимировым.

В заключительный день фестиваля, 16 сентября зрителей ожидает сюрприз — демонстрация фильма Чарли Чаплина «Малыш» с живым музыкальным сопровождением. Соло исполнит известный российский музыкант, трубач и телеведущий Вадим Эйленкриг.