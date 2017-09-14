Функции Республиканского перинатального центра в полной мере не реализованы - КСП Фото: Олег Яровиков Функции Республиканского перинатального центра в полной мере не реализованы - КСП Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Организация и оказание своевременной и качественной медицинской помощи в Республиканском перинатальном центре в полной мере не отвечали требованиям существующих стандартов. Не обеспечено повышение эффективности и качества лечебно-диагностического процесса, а также достижение программных значений показателей, в том числе одного из важнейших — снижение младенческой смертности. Не реализованы функции Республиканского перинатального центра как высокотехнологичного медицинского учреждения, созданного для оказания высококвалифицированной медицинской помощи.

Эти данные были озвучены на коллегии Контрольно-счетной палаты Башкортостана по итогам проверки деятельности ГБУЗ «Республиканский перинатальный центр». Нарушения были выявлены в оказании медицинских услуг, использовании медицинского оборудования, приобретении, применении и списании лекарственных препаратов, в том числе психотропных и наркотических.

По мнению аудиторов КСП РБ, указанные нарушения в деятельности РПЦ стали возможны по причине отсутствия эффективных управленческих решений по организации процессов оказания медицинской помощи и комплектованию Республиканского перинатального центра высококвалифицированными кадрами, компетенции которых соответствуют профилю и уровню учреждения.