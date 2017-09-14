В Уфе объявили лучший спектакль фестиваля «Туганлык» Фото: Олег Яровиков В Уфе объявили лучший спектакль фестиваля «Туганлык» Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе победителем в номинации «Лучший спектакль» VI Международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык» стала постановка «Антигона» Башкирского государственного академического театра драмы им. М.Гафури.

Лучшей работой режиссёра признан спектакль «Дон-Жуан» Фарида Бикчентаева (театр имени Г.Камала, г.Казань). Лучшая женская роль у актрисы БГАТД им.М.Гафури Лилии Галиной в спектакле «Антигона». В номинации «Лучшая мужская роль» победителем стал Олег Ханов за роль Креона также в спектакле «Антигона». Лучшая женская роль второго плана оказалась у Мархабат Матгуловой из казахстанского театра «Жастар» (роль Анны Андреевой в спектакле «Ревизор»). В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» победитель — актер Башдрамы Ильдар Саитов (роль странника в «Антигоне»). Лучшая сценография у спектакля из Чувашии «Часы с кукушкой». «За лучшее музыкальное оформление» награду получил спектакль «Ревизор» (Театр «Жастар» из Казахстана).

Фестиваль «Туганлык» при поддержке главы Башкортостана Рустэма Хамитова проходил в столице Башкортостана с 7 сентября. Театральный форум собрал творческие коллективы тюркского мира из Хакасии, Киргизии, Дагестана, Азербайджана, Кабардино-Балкарии, Чувашии, Казахстана, Татарстана и Башкортостана.

12 сентября в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов лично встретился с деятелями культуры VI Международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык».

«Наш замечательный «Туганлык» — получился. Туган — это родня, и не просто родня, а близкая родня. Мы все родня, все друг другу нужны. В моем понимании культура — это фундамент, основа, без культуры двигаться вперед не можем», — отметил тогда глава республики.

Жюри театрального форума возглавил известный режиссер, художественный руководитель Оренбургского областного драматического театра им. М. Горького, народный артист и заслуженный деятель искусств РФ Рифкат Исрафилов (Оренбург).

В составе жюри также работали видные деятели искусства — драматург, член правления Союза турецких писателей Тунджэр Джюдженоглу (Турция); художественный руководитель ГБАТД им. Х. Намсараева, народная артистка Бурятии, заслуженный работник культуры РФ Эржена Жамбалова (Улан-Удэ) и легендарная актриса, народная артистка СССР Гюлли Мубарякова (Уфа).

В первый фестивальный день 7 сентября жюри посмотрело спектакль «Антигона» Башкирского театра драмы им. М. Гафури, 8 сентября — спектакль «Алып пил тараан» Хакасского национального драмтеатра им. А. Топанова.

Третий день фестиваля, 9 сентября, начался с поездки в Кармаскалинский район, где впервые прошел Театральный йыйын участников «Туганлыка». Вечером в Башдрамтеатре в рамках внеконкурсной программы показали спектакль «Джут» (Һуңғы йәйләү) по пьесе Олжаса Жанайдарова. На сцене Уфимского театра «Нур» в этот день Государственный молодежный театр «Учур» из Киргизии представил зрителям спектакль «Кыямат» по мотивам произведения Айтматова «Плаха». Спектакль был поставлен к 85-летию со дня рождения писателя Чингиза Айтматова.

Вечером 10 сентября на сцене Национального молодежного театра им. М. Карима был показан спектакль «Калигула» по пьесе Альбера Камю (внеконкурсная программа). Также на сцене Уфимского театра «Нур» Ногайский драматический театр (Республика Дагестан) представил зрителям спектакль «Дом Бернарды Альбы» по пьесе Федерико Гарсиа Лорка. Позже в Башдрамтеатре состоялся Этно-концерт с участием приезжих артистов.

В пятый день фестиваля, 11 сентября, в Национальном молодежном театре имени М.Карима в рамках конкурсной программы Азербайджанский государственный Театр Юного Зрителя представил спектакль «Cəza» («Наказание») по произведению писателя-драматурга Тамары Велиевой. На сцене театра «Нур» в этот день зрителям показали спектакль «Жизнь – Восхождение» (Э.Кулиева) Балкарского государственного драматического театра им.К.Кулиева. Режиссер – Магомет Атмурзаев.

12 сентября на сцене Башдрамтеатра был показан конкурсный спектакль Марины Карягиной «Часы с кукушкой» Чувашский государственный академический театр драмы им. К.Иванова.

В предпоследний день фестиваля, 13 сентября, на сцене Государственного академического русского драматического Театр «Жастар» из Казахстана представил комедию Николая Гоголя «Ревизор». Также вечером на сцене Башдрамтеатра Татарский государственный академический театр им.Г.Камала из Казани сыграл спектакль-премьеру прошлого сезона – «Дон Жуан» Мольера в постановке Фарида Бикчантаева.

Кроме того, в рамках фестиваля проходили ежедневные обсуждения конкурсных работ с участием членов коллегии критиков.