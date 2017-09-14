Яхтсмены из Башкирии стали призерами первенства России по парусному спорту Фото: пресс-служба Минспорта РБ Яхтсмены из Башкирии стали призерами первенства России по парусному спорту Фото: пресс-служба Минспорта РБ

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

Данила Динеев и Александр Анисимов стали призерами первенства России по парусному спорту в олимпийских и международных классах яхт.

Как сообщает пресс-служба Минспорта РБ, в Санкт-Петербурге более двухсот спортсменов состязались в классах Laser Standart (26 участников), Laser Radial (57 участников, традиционно это самый представительный класс), 420-й (26 экипажей), 470-й (19 экипажей), 49-й (9 экипажей), 49-й FX (3 экипажа), а также в классах виндсерфинга Techno293 U17 (31 участник) и Techno293 U15 (21 участник).

Данила Динеев завоевал «серебро», Александр Анисимов «бронзу». Оба яхтсмена занимаются под руководством тренера Евгения Логинова.