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14 сентября Четверг

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Уфимка в честь своего 80-летия прыгнула с парашютом

ОБЩЕСТВО

Уфимка в честь своего 80-летия прыгнула с парашютом

Фото: телеканал «Россия 1 Башкортостан».

Уфимка в честь своего 80-летия прыгнула с парашютом

Фото: телеканал «Россия 1 Башкортостан».

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Парашютистка Тамара Шагинурова из Уфы в честь своего 80-летнего юбилея совершила свой уже 180-й прыжок. «Конечно, перерыв был долгий, почти полвека, но навыки у меня остались», — рассказала пенсионерка телеканалу «Россия 1 Башкортостан».

Заниматься парашютным спортом уфимка начала в местном аэроклубе. Первый прыжок был в 1959 году с авиационным ранцевым парашютом «Котельникова» образца 1947 года, прыгнула женщина с трехтысячной высоты с самолета ЯК-12 .

«В те времена не было шлемов, защитных очков, после приземления приходилось долго тянуть и распутывать лямки парашюта, порой из-за резкого столкновения с землей болели ноги», — вспоминает Тамара Шагинурова. — А сейчас совсем другие, более совершенные условия, как мне кажется, прыгать сейчас гораздо удобнее — посадка мягкая и парашюты очень легкие. В 1961 году я и трое моих товарищей с самолета АН-2 совершили ночной прыжок на точность приземления, установив рекорд. Про нас тогда написали в советском журнале об авиации «Крылья родины»».

Свой 181-й прыжок с парашютом Тамара Шагинурова планирует совершить уже будущим летом и не ждать круглой даты.

Теги: парашютный спорт
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