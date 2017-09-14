Спортсмены Башкирии завоевали медали Всероссийских юношеских игр боевых искусств Фото: администрация Шаранского района Спортсмены Башкирии завоевали медали Всероссийских юношеских игр боевых искусств Фото: администрация Шаранского района

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Спортсмены из Шаранского района республики с заслуженными наградами вернулись сегодня с Х открытых Всероссийских юношеских Игр боевых искусств. Игры проходят в городе Анапе Краснодарского края с 3 по 18 сентября в спорткомплексе «Витязь». В соревнования вошли такие виды спорта, как рукопашный бой, айкидо, ушу, борьба на поясах, самбо, тхэквондо. Возраст участников составляет от 10 до 18 лет.

Из Шаранского района на соревнования были отправлены шесть человек. По борьбе на поясах они заняли призовые места. Первого места удостоены Алсу Гиниятуллина (10 класс СОШ №1 села Шаран), Алина Зиянгирова (10 класс СОШ села Наратасты), Феруза Джаббарова (10 класс СОШ №2 села Шаран), Екатерина Чуканова (9 класс СОШ №1 села Шаран).

Студентка педагогического колледжа города Туймазы Оксана Насибуллина заняла второе место, ученик 11 класса СОШ села Наратасты Данил Васильев — третье место.

Все они являются воспитанниками Центра детского творчества и спорта села Шаран, тренирует их Айнур Хусаинов, сообщили в администрации Шаранского района.