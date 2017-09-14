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14 сентября Четверг

Уфа   °

В Башкирии опытный лоцман рассказал о причинах аварий на речном транспорте

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ

В Башкирии опытный лоцман рассказал о причинах аварий на речном транспорте

Фото: Книжная палата РБ

В Башкирии опытный лоцман рассказал о причинах аварий на речном транспорте

Фото: Книжная палата РБ

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Башкирии опытный лоцман сплавного участка рассказал о причинах аварий на речных судах. Почему надо проверять людей и зачем на плоту гармонь, узнала газета «Красная Башкирия» в апреле 1937 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Капризная наша река Уфимка. Извилины, перекаты создают нам, сплавщикам, немало трудностей, — написал в газету лоцман караидельского сплавного участка Зинат Набиуллин. — Для того чтобы прогнать плот по Уфимке, мало того, что нужно его хорошо оснастить, нужно хорошо изучить фарватер реки».

Старый лоцман недоумевает, почему так часты аварии. Основная причина — слабость руководства, слабая дисциплина, отмечается в газете.

«А у нас сейчас так делают — приходит в контору человек, говорит, что он лоцман, его не проверяют и дают ему плот. Получит он аванс, спустится вниз по реке километров десять, бросит плот, деньги израсходует и идет в другую контору. И там опять ему доверяют плот и опять получает он деньги. Так вот мы и теряем плоты, разбиваем их», — делится наболевшим автор обращения.

В газете считают, что такому разгильдяйству должен быть положен конец. Необходимо установить такую связь, чтобы плот, ушедший с первой пристани, не терялся из виду, а о нем знали бы на протяжении всего его пути.

«Мы люди, которые почти всю свою жизнь проводим на воде, оторваны от культурной жизни, поэтому нам необходимо, чтобы на плоту была гармонь, были газеты и журналы», — резюмировал лоцман сплавного участка.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.

Теги: Книжная палата РБ, архив печати, сплав, реки, Уфимка, судоходство
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