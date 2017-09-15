Уфимцев Робополис ждет в гости до 24 сентября

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УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе продолжается первая интерактивная выставка роботов.

Робополис — первая выставка роботов в России где можно все. Трогайте, общайтесь, играйте, взаимодействуйте с каждым роботом. Захватывающее приключение для всей семьи в мире технологий.

Гостей экспозиции ждут — 50 роботов со всего мира; пять зон виртуальной и дополненной реальности; тесла-шоу; робобокс и робофутбол; роботы-зверушки; душевные разговоры и танцы с роботами; полеты на квадракоптерах; нейроинтерфейсы для передвижения предметов силой мысли; зона испытаний и еще много всего необычного.

С роботами можно не только сделать селфи, но и поговорить.

Каждый час по экспозиции проходит бесплатная экскурсия, в ходе которой экскурсовод в интересной и доступной форме расскажет о каждом роботе, его уникальных возможностях и применении в быту.

На четырех мастер-классах можно своими руками собрать своего робота, порисовать 3D-ручками, сделать настоящую голограмму и главное — все это можно унести с собой.

Выставка проходит при поддержке технопарка Сколково. Возрастных ограничений нет. Так же нет ограничений по времени.

Пошпионить за роботами можно тут.

Можно куптть билеты на сайте робополис.рф до 17 сентября и получить скидку 20%.

Погружение в будущее происходит в ТРЦ «ULTRA» только до 24 сентября.