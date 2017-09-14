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«Указ главы РБ о мерах по развитию государственных языков Башкортостана и языков народов республики - своевременный, актуальный и прогрессивный» - Римма Утяшева

ОБЩЕСТВО

«Указ главы РБ о мерах по развитию государственных языков Башкортостана и языков народов республики - своевременный, актуальный и прогрессивный» - Римма Утяшева Фото: Олег Яровиков

«Указ главы РБ о мерах по развитию государственных языков Башкортостана и языков народов республики - своевременный, актуальный и прогрессивный» - Римма Утяшева Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

«Указ главы РБ о мерах по развитию государственных языков Башкортостана и языков народов республики — своевременный, актуальный и прогрессивный», — отметила председатель национально-культурной автономии татар в Башкортостане, депутат Госсобрания РБ Римма Утяшева.

Парламентарий убеждена, что сегодня никого уже не нужно убеждать в том, что родной язык надо знать. Это язык матери, культура и образ мыслей, а их многообразие является огромным достоянием и наследием нашей страны.

Документ предусматривает грантовую поддержку для реализации проектов, направленных на сохранение, пропаганду и развитие государственных языков РБ и языков народов РБ.

«Это очень важно и интересно. Я думаю, свои наработки в этой части сможет представить не только учительское сообщество, но и школьники, студенты, общественные организации», — сказала Римма Утяшева.

Кроме того, планируется создание Фонда по сохранению и развитию башкирского языка.

«Сегодня в образовательной системе эта проблема обозначена и учащимися, и родителями. Дети учат язык, но на выходе не владеют им. А должен быть результат. Уровень подготовки нужно пересматривать. Учебные занятия, методики преподавания, учебники должны быть интересными. Обучение должно быть качественным. И в этом нам должны помочь наши академики, ученые, опытные педагоги», — отметила депутат.

Римма Утяшева обратила внимание и на то, что Общественной палате РБ и Ассамблее народов РБ предстоит вести мониторинг в сфере языковой политики.

«Предстоит длительная и системная работа, но сегодня она необходима», — заключила председатель национально-культурной автономии татар в РБ.

Теги: Глава РБ, закон о языках
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