В Уфе стартовал Первый Форум ГТО Фото: Олег Яровиков



















В Уфе стартовал Первый Форум ГТО Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Уфе, на площадке лайфстайл-центра «Башкирия», стартовал Первый Форум ГТО, посвященный 100-летию создания органов государственной безопасности Российской Федерации. Мероприятие будет проходить с 14 по 17 сентября и обещает стать масштабным спортивным праздником для взрослых и детей.

Возле лайфстайл-центра «Башкирия», который стал основной площадкой Форума ГТО, проходит Спартакиада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Труду и Обороне» среди работников законодательной и исполнительной власти, а также муниципальных служащих и трудовых коллективов республики.

Форум пройдет на четырех площадках. Помимо лайфстайл-центра «Башкирия», на площадках ПСВК «Урал», ипподрома «Акбузат», СК «Динамо».

В программе форума — соревнования по мини-футболу и волейболу, турнир Федерации ММА, турнир по боксу и кикбоксингу, показательные выступления Федераций боевых искусств, соревнования по русской лапте и регби, концерт и другие мероприятия.

Все площадки будут работать по индивидуальному графику.

Лайфстайл-центр «Башкирия»: 14-16 сентября — с 10.00 до 20.00; 17 сентября — с 10.00 до 17.00;

ПСВК «Урал»: 14-17 сентября — с 13.15 до 14.45;

Ипподром «Акбузат»: 14-16 сентября — с 15.30 до 19.00, 17 сентября — с 12.00 до 16.00.

На площадки в дни проведения форума вход свободный. К форуму присоединятся заслуженный мастер спорта по бобслею, многократный чемпион России Алексей Селиверстов, двукратный чемпион Европы, призер чемпионатов мира, Европы и Европейских игр Тимур Сафин и другие почетные лица.

Справка. С 2015 по 2017 год жителями Башкортостана было получено 19 751 знаков отличия ГТО, из них — 6212 золотых, 8006 серебряных, 5533 бронзовых. Самому юному обладателю золотого знака отличия всего девять лет, а самому взрослому — 79. На сегодняшний день по поэтапному плану реализации комплекса ГТО в России Республика Башкортостан занимает девятое место, в Приволжском федеральном округе — первое место.