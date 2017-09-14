В уфимской школе воспитывают чемпионов мира по греко-римской борьбе Фото: Елена Ледяйкина





В уфимской школе воспитывают чемпионов мира по греко-римской борьбе Фото: Елена Ледяйкина

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане кузницей кадров для развития греко-римской борьбы является Республиканская школа-интернат №5 спортивного профиля, находящаяся в Уфе. Из стен этого образовательного учреждения вышли чемпион мира среди молодежи Дамир Ахмедзянов, призер первенства России Вильсур Фатхетдинов и другие.

В новом учебном году в школу пришло новое поколение тренеров и борцов. Руководители секции — прославленный воспитанник школы, мастер спорта России международного класса, старший тренер юношеской сборной РБ Дамир Ахмедзянов, а также мастер спорта РФ и тренер СШОР по спортивной борьбе Владимир Бикбаев.

Борьбой занимаются более 20 ребят не только из городов и районов республики, но и Оренбургской области. Многие из них уже имеют большой соревновательный опыт на республиканских, окружных и всероссийских соревнованиях. В их числе, победитель первенства ПФО Александр Чегодаев из Кумертау, бронзовые призеры ПФО Филимон Березовский из Октябрьского и Мурат Арстанов из Оренбургской области.

По словам тренера Дамира Ахмедзянова, условия, которые созданы в школе для юных борцов, будут способствовать достижению ими высоких спортивных результатов.

«Режим питания, обучения и тренировок рассчитан на воспитание будущих чемпионов различного уровня. И первые результаты уже такая система дает. Спортсмены успешно выступают на соревнованиях. Так, например, на недавно прошедшем первенстве Уфы по греко-римской борьбе среди юношей 2002-2003 г.р. спортсмены завоевали четыре медали: золотую, серебряную и две бронзовые. Также несколько воспитанников примут участие в конце сентября во всероссийском юношеском турнире в Нижегородской области, где будет формироваться состав сборной России по кадетам», — поделился своими планами Дамир Ахмедзянов.