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14 сентября Четверг

Уфа   °

В 15 школах Стерлитамака запустят «Электронную игровую школу»

ОБЩЕСТВО

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Ученые Стерлитамакского филиала БашГУ предложили новую геймифицированную модель образования. Они разработали «Электронную игровую школу», сообщает пресс-служба вуза.

«Игра затрагивает практически все сферы жизни: СМИ, обучение, управление, маркетинг. В образовании геймификация – это тренд на ближайшие 15 лет, – рассказывает руководитель проекта. – «Электронная игровая школа» похожа на обычные сетевые игры вроде «Веселой фермы». Только ее участники – директор школы, учителя и обучающиеся. Здесь они обустраивают свою прикрепленную к школе планету. В процессе обучения выполняя задания, каждый ученик постепенно, кирпичик за кирпичиком, облагораживает свое окружение, оживляет планету, тем самым повышая рейтинг собственной школы. Чем больше достижений у обучающихся, тем выше их вклад в развитие планеты. В платформе можно работать как на уроках, так и дома».

Проект «Разработка и реализация модели геймифицированной образовательной платформы «Электронная игровая школа» получил грантовую поддержку Правительства Башкортостана в размере 4 млн 300 тысяч рублей осенью прошлого года. На протяжении года велась разработка методологии геймификации в образовательном процессе и электронной платформы. Тестирование платформы начнется в конце сентября этого года на 26 пилотных площадках, 15 из которых – школы Стерлитамака. Для апробации пока предложены курсы математики и информатики в 5 и 6 классах. В 2018 году разработанную модель и платформу планируется вывести на межрегиональный уровень.

Теги: образование, электронная школа
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