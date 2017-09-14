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14 сентября Четверг

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В Башкирии готовятся к масштабному забегу - «Кроссу нации 2017»

СПОРТ

В Башкирии готовятся к масштабному забегу - «Кроссу нации 2017» Фото: администрация Туймазинского района

В Башкирии готовятся к масштабному забегу - «Кроссу нации 2017» Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Жители Башкортостана готовятся к самому масштабному по количеству участников и географическому охвату спортивному мероприятию на территории нашей страны — Всероссийскому дню бега «Кросс нации 2017».

Ежегодно в «Кроссе нации» активное участие принимают жители Туймазинского района. В этом году, благодаря отлично развитой спортивной инфраструктуре и высоким достижениям местных спортсменов, район получил почетное право стать Центральной республиканской площадкой «Кросса нации 2017».

В эту субботу, 16 сентября, на старт выйдут руководители предприятий и организаций Туймазинского района, команды образовательных учреждений, сельских советов, а также все желающие — любители здорового образа жизни. Планируется участие более четырех с половиной тысяч человек. В прошлом году участников было более трех тысяч человек, сообщили в администрации муниципалитета.

Теги: легкая атлетика, бег, Кросс нации 2017
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