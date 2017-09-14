В Уфе спасатели вызволили собаку из трёхметрового колодца Фото: Служба спасения 112

В Уфе спасатели вызволили собаку из трёхметрового колодца Фото: Служба спасения 112

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Накануне вечером в службу спасения Уфы поступила информация о том, что на территории частного дома по улице Донской в заброшенном колодце сидит собака. По словам заявителя, уже довольно продолжительное время он слышал лай и завывание, но думал, что эти звуки доносятся от соседей.

Через некоторое время уфимец вышел в сад и заметил на своем участке заброшенный колодец (мужчина заселился недавно), на дне трехметровой ямы находилась собака.

Прибывшие спасатели достали животное при помощи специального снаряжения. При визуальном осмотре повреждений у собаки не выявлено.

У спасателей есть приоритетность вызовов, и первоочередными являются те обращения, где существует угроза безопасности и жизни человека, напоминают в Службе спасения 112.