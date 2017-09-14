В Башкирии японская исследовательница заинтересовалась древними эпитафиями на могильных плитах Фото: предоставлено ИИЯЛ УНЦ РАН







В Башкирии японская исследовательница заинтересовалась древними эпитафиями на могильных плитах Фото: предоставлено ИИЯЛ УНЦ РАН

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане с 4 по 14 сентября в научной командировке находилась преподаватель Киотского университета зарубежных исследований, доктор философии Масуми Исогай (г. Киото, Япония). В качестве почетного гостя ее принимал Институт истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН.

Доктор Исогай является специалистом по истории Урало-Поволжья XIX-XX веков. Она выступила пионером в исследовании малоизвестных страниц деятельности Оренбургского магометанского духовного собрания (Оренбургский муфтият), применения норм шариата в бытовой жизни башкир и татар, биографии известного религиозного и общественного деятеля Российского Востока Ризаэтдина Фахретдинова (1859-1936). Ее труды, написанные на основе уникальных первоисточников, о роли ислама в духовной жизни тюрко-мусульманских народов края известны специалистам всего мира.

В дни пребывания в Уфе Масуми Исогай продолжила свои научные изыскания в Национальном архиве и Национальной библиотеке им. А.-З. Валиди РБ, а также Научном архиве УНЦ РАН. Кроме того, в сопровождении сотрудников Института истории, языка и литературы УНЦ РАН она посетила древнейшие на территории Башкортостана памятники мусульманской архитектуры — мавзолей Хусаин-бека и кэшэнэ Тура-хана, расположенные в окрестностях поселка Чишмы. Японская гостья проявила особый интерес к старинным арабоалфавитным эпитафиям на надмогильных камнях кладбища Акзират.

Преподаватель Киотского университета присутствовала также на открытии Международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык» и посетила этноконцерт, состоявшийся в его рамках.

С почетной гостьей из Японии встретились президент АН РБ Альфис Гаязов, врио директора ИИЯЛ УНЦ РАН Айбулат Псянчин, член Совета Федерации Федерального собрания РФ Рафаил Зинуров. В ходе этих встреч были затронуты актуальные вопросы развития отечественной и мировой исторической науки, сохранения и введения в научный оборот жемчужины Национального архива РБ — коллекции документов Оренбургского магометанского духовного собрания, перспективы расширения сотрудничества ученых Башкортостана и России со специалистами из Японии и других стран, сообщили в ИИЯЛ УНЦ РАН.