«Салават Юлаев» на льду «Уфа-Арены» примет нижегородское «Торпедо» Фото: Олег Яровиков «Салават Юлаев» на льду «Уфа-Арены» примет нижегородское «Торпедо» Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

«Салават Юлаев» продолжает домашнюю серию игр. Сегодня, 14 сентября, уфимский клуб сыграет с ХК «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Предыдущий матч против рижского «Динамо» завершился победой уфимцев со счетом 2:1. Подопечные Петериса Скудры, в свою очередь, одержали волевую победу в Нижнекамске, сумев вырвать победу в овертайме — 3:2.

В рамках чемпионата России и Континентальной хоккейной лиги команды встречались 48 раз, в 29 матчах сильнее оказывалась уфимская команда. Болельщикам запомнился исторический поединок в 1/8 плей-офф-2014, когда команды провели на льду 113 минут (рекорд Лиги — 126 минут). Тогда победа также досталась «юлаевцам».

Игра начнется в 19.00. Билеты — здесь.