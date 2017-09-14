Кикбоксеры из Башкирии стали призерами первенства Европы Фото: ИА «Башинформ» Кикбоксеры из Башкирии стали призерами первенства Европы Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

Ровшан Закиров и Юнир Ахметьянов из Башкортостана стали призерами европейского первенства по кикбоксингу.

Турнир, собравший более 1600 участников из 37 стран, прошел в городе Скопье (Македония).

В составе сборной страны выступили три представителя республики — Юнир Ахметьянов (Уфа, СШ 22), Ровшан Закиров (Туймазы, ДЮСШ) и Дарья Прошенкова (Уфа, спортклуб «Ягуар») .

В итоге серебряным призером первенства Европы среди юниоров в дисциплине «фулл контакт с лоу киком» стал Ровшан Закиров (весовая категория до 54 кг). Его коллега по команде Юнир Ахметьянов (весовая категория до 84 кг) стал бронзовым призером турнира среди юниоров в дисциплине «поинтфайтинг», — сообщается на сайте Минспорта РБ.