В Башкирии шесть женщин стали матерями почти в 50 Фото: Карина Камаева В Башкирии шесть женщин стали матерями почти в 50 Фото: Карина Камаева

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В башкирском отделении Фонда социального страхования озвучили статистику по получению родовых сертификатов. Выяснилось, что пять жительниц республики стали матерями в 48 лет, из них трое — впервые. Также впервые стала мамой уфимка в возрасте 49 лет. Кроме того, недавно СМИ сообщали о 51-летней женщине, родившей второго ребенка после 30-летнего перерыва.

По состоянию на начало сентября в Башкирии родилось 30 164 ребенка. Среди них 301 двойня и три тройни. По программе «Родовой сертификат» медицинским организациям республики ФСС перечислил около 334 млн рублей.