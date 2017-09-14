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14 сентября Четверг

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В Башкирии шесть женщин стали матерями почти в 50

ОБЩЕСТВО

В Башкирии шесть женщин стали матерями почти в 50 Фото: Карина Камаева

В Башкирии шесть женщин стали матерями почти в 50 Фото: Карина Камаева

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В башкирском отделении Фонда социального страхования озвучили статистику по получению родовых сертификатов. Выяснилось, что пять жительниц республики стали матерями в 48 лет, из них трое — впервые. Также впервые стала мамой уфимка в возрасте 49 лет. Кроме того, недавно СМИ сообщали о 51-летней женщине, родившей второго ребенка после 30-летнего перерыва.

По состоянию на начало сентября в Башкирии родилось 30 164 ребенка. Среди них 301 двойня и три тройни. По программе «Родовой сертификат» медицинским организациям республики ФСС перечислил около 334 млн рублей.

Теги: Фонд социального страхования, дети, женщины, возраст
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