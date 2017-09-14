Башкирия в федеральных СМИ: птенец из Кумертау, спикер - против помпезности, из семьи забрали... медвежонка

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

«Комсомольская правда» рассказывает, как новая техника позволит заниматься ремонтом дорог и в дождь, в статье «В Уфе начали класть асфальт при помощи новой техники». «В столице Башкирии в укладке асфальте стали использовать новую установку «Road Dryer 1200», которая сушит дорожное покрытие. Техника предварительно разогревает воздух в котле, а потом струей направляет его на дорожное полотно, испаряя влагу с поверхности. Теперь дорожникам уже не нужно ждать, когда полотно высохнет естественным образом – они могут его высушить с помощью этой установки в считанные минуты, соответственно, заниматься укладкой асфальта и в мокрую погоду».

Чего только не придумают эти иностранцы. Но и наши изобретатели в долгу не остаются.

«Российская газета» в материале «В тундре ждут "Птенца"» рассказывает, что в Башкирии разработали самолет для оленеводов. «Сверхлегкий самолет создан специально для полетов в условиях Крайнего Севера. Летательный аппарат "Птенец-2" закупила Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Самолет, рассчитанный на перевозку 250 килограммов полезного груза, привлек покупателя прежде всего тем, что может совершать посадку практически в любом районе тундры. Для него не нужны специально оборудованные аэродромы и площадки». Остается добавить самое главное: разработан самолет опытно-конструкторским бюро «Ротор» в городе Кумертау, а его главный конструктор – Виктор Хрибков.

РИА «Новости» в статье «В ОП предложили ввести услуги бесплатных нянь для дошкольников» упоминает о лидерстве Башкирии в другой сфере – социально-воспитательной. «В России могут появиться государственные няни для дошкольников из малообеспеченных семей и детей-инвалидов, заявил РИА Новости член Общественной палаты РФ, руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве Российской Федерации и генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко». Он сообщил, что на проработку профстандарта в 2016 году был выделен президентский грант, и «С несколькими регионами мы сейчас работаем по пилотному проекту внедрения этого стандарта и внедрению сертификации нянь, работа эта только в самом начале, она осуществляется при поддержке уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ – Анны Кузнецовой – в республике Башкирия и Вологодской области».

«Эхо Москвы» одобряет экономию на торжествах: «Константин Толкачев о Дне Республики: "Хотим уйти от излишней помпезности и чрезмерной траты средств"». Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев заявил, что Башкирия при праздновании Дня Республики 11 октября должна уйти от «излишней помпезности и чрезмерной траты средств». Цитата опубликована на официальном сайте Госсобрания. Толкачев возглавил организационный комитет по подготовке и проведению Дня Республики в 2017 году. «Эхо» доносит слова «спикера Курултая» о том, что многим жителям республики «не нравится, когда деньги выбрасываются на ветер путем продолжительных фейерверков и приглашения звезд отечественной и международной эстрады».

«Интерфакс-Россия» рассказывает о мерах по увеличению потока туристов в республику: «Власти Башкирии рассчитывают за пять лет в полтора раза увеличить турпоток и объем услуг в сфере туризма». Власти Башкирии приняли государственную программу развития внутреннего и въездного туризма на 2018-2023 годы, сообщила пресс-служба правительства республики. «Согласно целевым показателям программы, к 2023 году объем реализации услуг в сфере туризма составит почти 26 млрд рублей, что на 59% выше, чем в 2017 году. Численность туристов, приезжающих в республику, вырастет с 950 тыс. до 1,5 млн человек (+57%), с учетом посетителей природоохранных территорий и экскурсантов достигнет 3 млн человек».

ИА REGNUM находит Башкирию в списке лидеров по другой части: «Назван средний долг потенциальных банкротов в РФ». Речь идет о физических лицах, подпадающих под действие закона о банкротстве, то есть их долг превышает 500 тысяч рублей, а платеж хотя бы по одном кредиту просрочен по меньшей мере на 90 дней, поясняет агентство.

«Если говорить о числе потенциальных банкротов, то в лидеры вышли Московский регион — 115 тыс. человек и Санкт-Петербург с Ленинградской областью — 44 тыс. человек. В Краснодарском крае должников такой категории 29 тыс., в Свердловской области — около 26 тыс., в Башкирии — 19 тыс. человек».

НТВ в сюжете «Прижившийся в башкирской семье медвежонок-сирота нашел новый дом» напоминает, что охотник Рашит Кунакбаев как-то раз нашел в лесу больного медвежонка и выходил его. «Зверь влился в семью, играть с ним позволяли даже детям, — умиляется НТВ. – Но несмотря на взаимную привязанность, людям пришлось расстаться с хищником». Это главный специалист Белорецкой службы по охране и использованию объектов животного мира Министерства природопользования и экологии Башкирии потребовал «вызывать МЧС, специалистов, изымать это животное и лечить, пристраивать его в зоопарк или ветлечебницу». В итоге «медвежонка приютят в уфимском зверинце. Попрощаться с ним пришли все родственники Кунакбаевых».

«Интерфакс-Россия» сообщает, что «Владимир Спиваков и юные виртуозы выступят на фестивале в Уфе». Третий фестиваль "Владимир Спиваков приглашает..." пройдет с 14 по 16 сентября. «По традиции участниками концерта Национального симфонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова станут молодые таланты — лауреаты многочисленных международных конкурсов. На каждый день подготовлена отдельная программа", — сообщила пресс-служба ГКЗ "Башкортостан"».

«Российская газета» в статье «Технологии рулят» рассказывает, что «Столичный каршеринг придет в два региона»: «Начиная с октября этого года москвичи смогут воспользоваться сервисом поминутной аренды автомобиля не только в самой столице, как сейчас, но и в Уфе и Нижнем Новгороде. …вскоре по 50 машин появятся на улицах Нижнего и Уфы. В этих городах будет действовать то же мобильное приложение, что в Москве и Питере, а тариф будет чуть ниже: 7 рублей в минуту без страхования жизни. Чаще командированные москвичи и туристы берут авто сразу на сутки — это стоит 1999 рублей. К концу 2018 года в Новгороде и Уфе парк прокатных машин вырастет до 300. Все автомобили будут раскрашены в фирменные цвета проекта. В регионах пользователи смогут взять только Hyundai Solaris, зарекомендовавший себя как комфортный городской автомобиль». Неужели в Уфе машины будут давать только москвичам? Нет, просто это был столичный выпуск РГ.

ТАСС передает: «Российско-китайский студенческий бизнес-инкубатор откроют в Казани в 2018 году». И добавляет в конце своего сообщения: «По данным Российского союза молодежи, проект российско-китайского студенческого бизнес-инкубатора ранее был реализован в четырех городах России: Омске, Хабаровске, Уфе и Ульяновске. Его главная цель — обучение молодежи России и Китая созданию и ведению совместного бизнеса на территории двух стран. По окончании программы дополнительного образования резиденты бизнес-инкубаторов и приглашенные участники получили удостоверение о повышении квалификации».