Как смотреть хоккей на смартфоне без расхода интернета Фото: пресс-служба «МегаФон» Как смотреть хоккей на смартфоне без расхода интернета Фото: пресс-служба «МегаФон»

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

Абоненты тарифов «Включайся!» могут смотреть трансляции игр на каналах «КХЛ ТВ», «КХЛ HD» и на республиканском канале БСТ без расхода интернет-трафика в мобильном устройстве с приложением «МегаФон.ТВ».

Оператор предоставляет возможность выбора каналов для просмотра матчей команды «Салават Юлаев» и других хоккейных клубов в мобильном устройстве с помощью бесплатного приложения «МегаФон.ТВ». Сегодня пользователям сервиса доступен просмотр прямых трансляций на каналах «КХЛ ТВ» и на Башкирском спутниковом телевидении. На канале «КХЛ HD» можно смотреть повторы матчей с высоким качеством изображения.

При этом пользователям тарифов «Слушай», «Говори», «Общайся», «Смотри» и «Премиум» линейки «Включайся!» предоставляется безлимитный интернет-трафик для просмотра каналов «КХЛ ТВ» и БСТ в рамках бесплатного пакета «Основной», и «КХЛ HD» в рамках пакета «Спортивный HD».

«МегаФон.ТВ позволяет смотреть прямые трансляции практически в любом месте без необходимости подстраивать свой график под расписание игр. Особенно это актуально во время выездных игр клуба. Для пользователей большинства пакетных тарифов, в частности новой линейки «Включайся!», интернет-трафик ничего не стоит, можно смотреть то, что хочется и сколько нужно без ограничений. Кроме того, трансляции игр на республиканском канале БСТ, который не так давно появился в бесплатном пакете, доступны вообще без абонентской платы. За счет этих преимуществ наши абоненты могут уменьшить свои затраты и смотреть трансляции матчей в отличном качестве с помощью нашего быстрого мобильного интернета», — подчеркнул директор отделения по Республике Башкортостан компании «МегаФон» Дамир Байгильдин.

Подробности о тарифах и услугах компании — на сайте компании.