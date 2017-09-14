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14 сентября Четверг

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Башкирские лучники выступят в составе сборной России на первенстве мира в Аргентине

СПОРТ

Башкирские лучники выступят в составе сборной России на первенстве мира в Аргентине Фото: пресс-служба Минспорта РБ

Башкирские лучники выступят в составе сборной России на первенстве мира в Аргентине Фото: пресс-служба Минспорта РБ

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

Представители Башкортостана Стас Черемискин и Рухулла Набилл выступят в составе национальной сборной страны на первенстве мира по стрельбе из лука, которое пройдет со 2 по 9 октября в городе Росарио (Аргентина).

Оба спортсмена удачно прошли отборочный этап в Калининграде. По итогам первенства России юношеская сборная республики завоевала «серебро» в классическом луке, уступив в финале команде из Забайкальского края.

В личном первенстве в классическом луке Рухулла Набилл завоевал «золото», Стас Черемискин «бронзу». В шаге от призового подиума в блочном луке остались Эмиль Рахимов и Диана Равилова — у обоих четвертое место, сообщает пресс-служба Минспорта РБ.

Теги: стрельба из лука
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