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14 сентября Четверг

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Олимпийские игры пройдут в Париже и Лос-Анджелесе

СПОРТ

Олимпийские игры пройдут в Париже и Лос-Анджелесе Фото: REUTERS

Олимпийские игры пройдут в Париже и Лос-Анджелесе Фото: REUTERS

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Летние Олимпийские игры-2028 пройдут в Лос-Анджелесе, он был единственным кандидатом на проведение соревнований. Летние игры в 2024 году состоятся в Париже.

Об этом сообщает РБК, со ссылкой на сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

Париж и Лос-Анджелес были единственными кандидатами на проведение летних Олимпийских игр в 2024 и в 2028 годах, соответственно.

«Поздравляю Париж с Олимпиадой-2024 и Лос-Анджелес с Олимпиадой-2028! Трудно представить другой выбор. Обеспечить стабильность Олимпийских игр для спортсменов со всего мира на 11 лет вперед — это что-то удивительное», — сказал президент МОК Томас Бах. По его словам, это два города «двух великих стран», обладающих богатой историей Олимпийских игр.

В свою очередь, власти Парижа и Лос-Анджелеса выразили благодарность комитету за его решение. «Сегодня я рада пригласить вас присоединиться к большой семье парижан, семье, которая принадлежит всему миру. Я очень горда нашей командой, очень взволнована, что мы вернули Игры в Париж», — заявила мэр Парижа Анн Идальго.

По словам главы Лос-Анджелеса Эрика Горсетти, проведение соревнований «не препятствует» прогрессу города, а сами Игры являются «силой, которая поможет переосмыслить Лос-Анджелес как лучший город в мире».

Париж в последний раз проводил Олимпиаду в 1924 году, Лос-Анджелес — в 1984-м. Ближайшие летние Игры примет в 2020 году Токио. Предыдущая Олимпиада прошла в 2016-м в Рио-де-Жанейро. Сборная России заняла на ней четвертое место в общем зачете.

Теги: Олимпийские игры, мок
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