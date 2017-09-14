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14 сентября Четверг

Уфа   °

В Башкирию пришло «бабье лето»

ОБЩЕСТВО

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирию пришло «бабье лето». Несколько дней погода порадует жителей республики теплом, днем воздух будет прогреваться до 19-24°. Однако небольшие кратковременные дожди, особенно в северных районах республики, все-таки возможны, предупреждают синоптики.

Сегодня, 14 сентября, в Башкирии осадков не ожидается. Ветер будет южный умеренный. Температура воздуха ночью составила +8,+13°, днем воздух прогреется до 20-25°.

В пятницу, местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +7,+12°, днем 19-24°.

В первый день выходных, 16 сентября, температура воздуха ночью +7,+12°, днем 19-24°.

Теги: погода, бабье лето
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