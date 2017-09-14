УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Жители Уфы выбирают название новому скверу в Советском районе города. Сейчас в центре сквера располагается верстовой столб, напоминающих об историческом прошлом, когда на этом месте проходил Старосибирский тракт. Здесь, на восточной границе дореволюционной Уфы, продолжалась знаменитая «Владимирка», связывавшая Москву с Сибирью.

Сквер расположится между зданиями 1 и 3 по проспекту Октября. В предлагаемых названиях, переплетаются история и современность, а также предложенные жителями.

Жители столицы могут выбрать или предложить свое название скверу. Голосование проводится в группе «Советский район Уфа» в социальной сети.