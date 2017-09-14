В Уфу прибудет ковчег с частицами мощей 54 новомучеников Фото: Олег Яровиков В Уфу прибудет ковчег с частицами мощей 54 новомучеников Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфу прибудет ковчег с частицами мощей 54 новомучеников. Для молитвенного поклонения ковчеги с мощами новомучеников и исповедников приносятся в рамках реализации общецерковных мероприятий к 100-летию начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь.

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла в пределы Башкортостанской митрополии ковчег будет принесен в период с 15 сентября по 31 октября согласно следующему графику:

с 15 по 26 сентября 2017 г. — Уфимская епархия, Кафедральный собор Рождества Богородицы г. Уфы (ул. Кирова 102),

с 27 сентября по 07 октября 2017 г. — Бирская епархия,

с 8 октября по 19 октября 2017 г. — Нефтекамская епархия,

с 20 октября по 31 октября 2017 г. — Салаватская епархия, Успенский кафедральный собор г. Салавата.

Торжественная встреча ковчега состоится 15 сентября в 08:30 ч. в кафедральном соборе Рождества Богородицы.