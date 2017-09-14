Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.66 ↑

EUR 69.09 ↓

14 сентября Четверг

Уфа   °

В Уфу прибудет ковчег с частицами мощей 54 новомучеников

ОБЩЕСТВО

В Уфу прибудет ковчег с частицами мощей 54 новомучеников Фото: Олег Яровиков

В Уфу прибудет ковчег с частицами мощей 54 новомучеников Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфу прибудет ковчег с частицами мощей 54 новомучеников. Для молитвенного поклонения ковчеги с мощами новомучеников и исповедников приносятся в рамках реализации общецерковных мероприятий к 100-летию начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь.

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла в пределы Башкортостанской митрополии ковчег будет принесен в период с 15 сентября по 31 октября согласно следующему графику:

с 15 по 26 сентября 2017 г. — Уфимская епархия, Кафедральный собор Рождества Богородицы г. Уфы (ул. Кирова 102),

с 27 сентября по 07 октября 2017 г. — Бирская епархия,

с 8 октября по 19 октября 2017 г. — Нефтекамская епархия,

с 20 октября по 31 октября 2017 г. — Салаватская епархия, Успенский кафедральный собор г. Салавата.

Торжественная встреча ковчега состоится 15 сентября в 08:30 ч. в кафедральном соборе Рождества Богородицы.

Теги: религия, уфимская епархия
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть